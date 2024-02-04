Вітор Роке вийшов на заміну, забив, але швидко пішов з поля, заробивши дві жовті. Великі питання викликав другий "гірчичник" новачка Барси.

Вилучення коштовного форварда каталонців у відеоогляді матчу Алавес – Барселона – 1:3

Бразилець ледь торкнувся ноги Рафи Маріна, який відразу почав демонструвати нестерпні муки і переконав Мунуеру виписати Роке друге попередження. Представники Барселони висміяли суддю та суперника, але після матчу гравець Алавеса спробував довести реальність свого болю. Марін оприлюднив фото ноги з кривавою ранкою якраз в тому місці, по якому пройшлися шипи Роке.

Жовту картку форварда Барси можна виправдати, але Мунуера таки мав свистіти кількома секундами раніше, коли Педрі відверто потягнули за футболку.

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