Барселона не сумела оспорить вторую желтую карточку Витора Роке, полученную в матче чемпионата Испании против Алавеса.

В поединке Алавес – Барселона (1:3) Витор Роке забил гол, но получил две желтые карточки, поэтому досрочно покинул поле. "Сине-гранатовые" попытались оспорить второе предупреждение нападающего, но потерпели неудачу.

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Комитет по проведению соревнований отклонил жалобу Барсы, признав решение арбитра правильным. Таким образом, Витор Роке должен пропустить матч 24-го тура чемпионата Испании против Гранады. Кроме этого, бразилец оштрафован на 600 евро, а Барселона – на 350, сообщает AS.

Несмотря на неутешительное для себя решение, Барселона не сдается. Каталонцы планируют воспользоваться правом на еще одну апелляцию, чтобы таки добиться участия 18-летнего бразильца в игре с Гранадой.

Напомним, Витор Роке с момента перехода в Барселону сыграл за "блаугранас" 7 матчей во всех турнирах, забил 2 гола.

Барселона в меньшинстве удержала победу над Алавесом – звездный новичок за 9 минут забил гол и получил две желтых