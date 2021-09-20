Каталонський клуб готується до двобою з Гранадою в рамках 5-го туру Ла Ліги.

Наставник Барселони Рональд Куман обрав 20 гравців, які захищатимуть кольори "блаугранас" у поєдинку з Гранадою.

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Через травми до заявки не потрапили одразу 6 основних футболістів: Жорді Альба, Жерар Піке, Ансу Фаті, Мартін Брейтвейт, Усман Дембеле та Серхіо Агуеро.

За чутками, фіаско каталонців у цьому матчі може спровокувати відставку Рональда Кумана. До матчу Барса підходить на 10-й сходинці Ла Ліги, Гранада – 17-та.

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