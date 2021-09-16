Керівництво Барселони жадає відставки Кумана – нідерландцю дали останній шанс
Верхівка "блаугранас" відверто незадоволена грою першої команди під керівництвом Рональда Кумана.
Сьогодні, 16 вересня, відбулось чергове засідання ради директорів Барселони. На ньому частина присутніх зажадала негайної відставки 58-річного фахівця, стверджує Sport.es.
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Керівництву не подобається гра, яку демонструють підопічні Кумана. Вони хвилюється, що це може вплинути і на імідж всього клубу. Але "революцію" призупинив Жоан Лапорта, який надав Рональду останній шанс – нідерландець працюватиме у Барселоні мінімум протягом найближчих трьох зустрічей (проти Гранади, Кадіса і Леванте), якщо під час перших двох не буде фіаско.
Нагадаємо, "блаугранас" непереконливо розпочали поточний сезон – лише 2 перемоги у 4 стартових матчах. А от найболючішою стала розгромна поразка від Баварії (0:3) у Лізі чемпіонів.
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