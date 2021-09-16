Сьогодні, 16 вересня, відбулось чергове засідання ради директорів Барселони. На ньому частина присутніх зажадала негайної відставки 58-річного фахівця, стверджує Sport.es.

Куман провів зустріч з Лапортою після розгромної поразки Барселони від Баварії

Керівництву не подобається гра, яку демонструють підопічні Кумана. Вони хвилюється, що це може вплинути і на імідж всього клубу. Але "революцію" призупинив Жоан Лапорта, який надав Рональду останній шанс – нідерландець працюватиме у Барселоні мінімум протягом найближчих трьох зустрічей (проти Гранади, Кадіса і Леванте), якщо під час перших двох не буде фіаско.

Нагадаємо, "блаугранас" непереконливо розпочали поточний сезон – лише 2 перемоги у 4 стартових матчах. А от найболючішою стала розгромна поразка від Баварії (0:3) у Лізі чемпіонів.

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