Каталонский клуб готовится к поединку с Гранадой в рамках 5-го тура Ла Лиги.

Наставник Барселоны Рональд Куман выбрал 20 игроков, которые будут защищать цвета "блаугранас" в поединке с Гранадой.

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Из-за травм в заявку не попали сразу 6 основных футболистов: Жорди Альба, Жерар Пике, Ансу Фати, Мартин Брейтуэйт, Усман Дембеле и Серхио Агуэро.

По слухам, фиаско каталонцев в этом матче может спровоцировать отставку Рональда Кумана. К матчу Барса подходит на 10-й строчке Ла Лиги, Гранада – 17-я.

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