Камп Ноу приймав один із центральних поєдинків 1-го туру ЛЧ, у якому зійшлися конкуренти київського Динамо по групі Е. Барселона виконала перший у матчі штрафний удар, а також подала перший кутовий. На цьому її першість закінчилася. Баварія повільно, але впевнено перехопила ініціативу. Стартовий удар по воротах тер Штегена пройшов на 14-ій хвилині – Горецка приклався кострубато, тож кіпер без проблем зафіксував м’яч. А ось через 5 хвилин йому довелося відбивати сферу не тільки рукою, але й обличчям після щільного пострілу Сане у верхній кут. Невдовзі лише героїчний блок від Піке завадив відзначитися Мусіалі.

Барселона – Баварія – відео голів

Та все ж на 34-ій хвилині сталося неминуче. Мюллер пробив з-за меж штрафного, невеликий рикошет від Еріка Гарсії повністю дезорієнтував тер Штегена – 0:1. А Барселона до свистка на перерву так і не спромоглася завдати бодай одного удару у площину воріт Нойєра. Катастрофічний тайм у виконанні господарів.

Після відпочинку Баварія одразу подбала про комфортний для себе рахунок. І якщо на 52-ій тер Штеген ногою відбив підступний удар Сане з близької відстані, то через 4 хвилини капітулював вдруге. Мусіалі дозволили пробити з лінії штрафного майданчика, м’яч від стійки зрикошетив у поле, прямісінько на ногу Лєвандовскі – 0:2.

Куман відповів двома подвійними замінами, випустивши юних Гаві та Деміра, а невдовзі ще й Мінгесу та Коутінью, який з’явився на полі вперше у сезоні. Саме бразилець помітно загострив гру Барси. Натомість Баварія діяла спокійно, виважено, по рахунку. Більше того, на 85-ій хвилині дубль оформив Лєвандовскі. Гнабрі влучив у стійку, а Роберт холоднокровно розібрався на добиванні – 0:3. Майкл Олівер додав лише 2 хвилини. Погром на Камп Ноу виводить німців на першу сходинку групи Е.

Манчестер Юнайтед провалився у матчі з Янг Бойз попри гол Роналду, Севілья та Зальцбург розписали нічию у серії пенальті