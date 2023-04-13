Між 31-річним оборонцем та "блаугранас" протягом тривалого часу відбувалися перемовини. Головний тренер Хаві хотів бачити у своїй команді ще одного центрального захисника, а Іньїго Мартінес, враховуючи свій вік, мав бажання зіграти в Лізі чемпіонів. Перемовини дещо затримувались через "справу Негрейри", але керівництво каталонського клубу запевнило гравця, що з його угодою не буде жодних проблем.

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Як стало відомо Relevo, захисник Атлетіка вже підписав контракт та пройшов медогляд. Угода з Барселоною розрахована на два роки. Мартінес дещо покращить свою зарплатню, але головною мотивацією для гравця була можливість змінити обстановку та виграти титули в майбутньому.

Хаві бачить Мартінеса як гравця з переможним менталітетом і характером, чого не вистачає в його нинішньому складі. Іншим важливим фактором для наставника Барселони є можливість грати з трьома центральними захисниками, щоб використовувати атакувальні можливості Бальде. І для цього йому потрібен футболіст, який дасть гарантії безпеки на лівому фланзі оборони.

Зауважимо, центральний захисник доволі регулярно викликається до національної збірної Іспанії, але на поле виходить не так часто. У нинішньому сезоні Іньїго Мартінес зіграв 13 матчів Ла Ліги. У його активі один гол за Атлетік.

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