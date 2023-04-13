Під час міжсезонної паузи на каталонський гранд можуть очікувати серйозні зміни. Першими на вихід є Ансу Фаті та Ферран Торрес.

Це два нападники, які, найімовірніше, покинуть клуб цього літа через фінансові проблеми клубу й важливість розвантаження заробітної плати, стверджує AS. Барса хоче підсилити лінію атаки, тому без продажу своїх гравців тут не обійтись.

Баварія та ще 6 грандів бажають підписати Фаті – Хаві дав чіткий сигнал

Відхід Фаті є складним, особливо через його молодість і бажання продовжувати. Однак вимоги та публічні заяви його батька були для клубу настільки неприємними, що його агент Хорхе Мендеш отримав добро на пошук пропозицій від 40 мільйонів євро.

З Ферраном ситуація інша. Його відхід створює більше проблем, адже клуб все ще має виплатити за нього понад 40 мільйонів Манчестер Сіті. Будь-яка пропозиція, нижча за цю суму, означатиме збитки на балансі. Відтак розглядатимуть навіть варіанти з орендою з правом викупу.

Інші гравці атаки, як-от Роберт Лєвандовскі, Рафінья чи Дембеле, є недоторканими. Окрім цього, не варто забувати про підключення Анхеля Аларкона до занять з першою командою та можливе повернення Абде Еззалзулі з оренди в Осасуні. А ще є потенційні новачки – Ліонель Мессі (ПСЖ), Яннік Карраско (Атлетіко) та Вітор Роке (Атлетіко Паранаенсе).

Мессі та Барселона не мають шансів: 600 мільйонів євро і несподіваний "трансферний бан" покінчили з мрією