Американський оборонець Сержиньйо Дест не вважається незамінним виконавцем у Барселоні.

Барселона готова продати Сержиньйо Деста вже цього літа, повідомляє Sport.es.

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Джерело переконує, що Інтер та Баварія проявляють інтерес до 20-річного американця, але більше схиляються до оренди гравця. Каталонці наполягають на повноцінному трансфері.

Барса придбала Сержиньйо в Аякса за 21 млн євро. У минулому сезоні Ла Ліги Дест провів 30 матчів, та навіть зумів відзначитись двома голами та асистом.

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