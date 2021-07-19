Барселона очікує на пропозиції щодо Деста – вже є два топ-претенденти
19 липня 22:24 - Читать на русском
Американський оборонець Сержиньйо Дест не вважається незамінним виконавцем у Барселоні.
Барселона готова продати Сержиньйо Деста вже цього літа, повідомляє Sport.es.
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Джерело переконує, що Інтер та Баварія проявляють інтерес до 20-річного американця, але більше схиляються до оренди гравця. Каталонці наполягають на повноцінному трансфері.
Барса придбала Сержиньйо в Аякса за 21 млн євро. У минулому сезоні Ла Ліги Дест провів 30 матчів, та навіть зумів відзначитись двома голами та асистом.
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