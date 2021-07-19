Барселона готова продать Сержиньйо Деста уже этим летом, сообщает Sport.es.

Бавария нашла усиление в Барселоне – мюнхенцы выбирают среди трех кандидатов

Источник утверждает, что Интер и Бавария проявляют интерес к 20-летнему американцу, но они больше склоняются к аренде игрока. Каталонцы настаивают на полноценном трансфере.

Барса приобрела Сержиньйо в Аякса за 21 млн евро. В прошлом сезоне Ла Лиги Дест провел 30 матчей, и даже сумел отличиться двумя голами и ассистом.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує