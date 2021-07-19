Барселона ожидает предложения по Десту – уже есть два топ-претендента
22:26 - Читати українською
Американский защитник Сержиньйо Дест не имеет статуса незаменимого исполнителя в Барселоне.
Барселона готова продать Сержиньйо Деста уже этим летом, сообщает Sport.es.
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Источник утверждает, что Интер и Бавария проявляют интерес к 20-летнему американцу, но они больше склоняются к аренде игрока. Каталонцы настаивают на полноценном трансфере.
Барса приобрела Сержиньйо в Аякса за 21 млн евро. В прошлом сезоне Ла Лиги Дест провел 30 матчей, и даже сумел отличиться двумя голами и ассистом.
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