Барселона обрала трьох зіркових претендентів на підсилення захисту
Барселона продовжує шукати варіанти підсилення оборони попри фінансові проблеми.
Каталонці знову спробують підписати вільних агентів, аби бюджетно підсилити лінію оборони, повідомляє Fichajes.
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Барселона обиратиме між захисниками Челсі Сесаром Аспілікуетою та Андреасом Крістенсеном та центрбеком Мілана Алессіо Романьйолі, у яких контракти з клубами завершуються влітку 2022 року. Клуб зможе вести переговори з потенційними новачками вже взимку.
До слова, Барселона розташувалась аж на 9 місці в чемпіонаті Іспанії, маючи 12 очок після 7 турів. Також каталонці залишились на дні групи E у Лізі чемпіонів, не набравши жодного пункту за 2 матчі.
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