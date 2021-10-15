Каталонцы снова попытаются подписать свободных агентов, чтобы бюджетно усилить линию обороны, сообщает Fichajes.

Барселона официально продлила контракт с Педри – клаусула составляет 1 млрд евро

Барселона выбирать между защитниками Челси Сесаром Аспиликуэтой и Андреасом Кристенсеном и центрбеком Милана Алессио Романьоли, в которых контракты с клубами завершаются летом 2022 года. Клуб сможет вести переговоры с потенциальными новичками уже зимой.

К слову, Барселона расположилась аж на 9 месте в чемпионате Испании, имея 12 очков после 7 туров. Также каталонцы остались на дне группы E Лиги чемпионов, не набрав ни одного пункта по 2 матча.

Лапорта хотел, чтобы Месси играл за Барсу бесплатно – о торгах с аргентинцем, усилении на Динамо и трансфере Неймара