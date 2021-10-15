Барселона выбрала трех звездных претендентов на усиление защиты
Барселона продолжает искать варианты усиления обороны несмотря на финансовые проблемы.
Каталонцы снова попытаются подписать свободных агентов, чтобы бюджетно усилить линию обороны, сообщает Fichajes.
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Барселона выбирать между защитниками Челси Сесаром Аспиликуэтой и Андреасом Кристенсеном и центрбеком Милана Алессио Романьоли, в которых контракты с клубами завершаются летом 2022 года. Клуб сможет вести переговоры с потенциальными новичками уже зимой.
К слову, Барселона расположилась аж на 9 месте в чемпионате Испании, имея 12 очков после 7 туров. Также каталонцы остались на дне группы E Лиги чемпионов, не набрав ни одного пункта по 2 матча.
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