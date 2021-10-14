Півзахисник Барселони Педрі продовжить виступи у каталонському клубі ще впродовж 5 років.

Педрі підписав новий контракт з Барселоною – угода з каталонцями дійсна до 2026 року, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Важливим пунктом є фантастична клаусула, прописана в контракті – викупити юну зірку можна аж за 1 мільярд євро, що стало новим рекордом клубом.

Нагадаємо, Педрі став відкриттям і рекордсменом минулого сезону, відігравши в 73 поєдинках. У поточній кампанії іспанський хавбек провів 4 зустрічі, після чого зазнав пошкодження.

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