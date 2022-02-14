Продовження контрактів двох молодих виконавців – головна ціль керівництва клубу після закриття січневого трансферного вікна, інформує ESPN.

Барселона готує 60 мільйонів євро за Фекіра

Гаві й Араухо самі розуміють, що вже переросли нинішні контракти, які розрахові до літа 2023 року. Та перші перемовини між Барсою і представниками гравців виявили деякі розбіжності. Спільний знаменник хочуть знайти якомога швидше.

Цього сезону Рональд Араухо провів 26 поєдинків у всіх турнірах і забив тричі, в активі Гаві на два матчі більше, а ще два голи й три асисти.

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