Барселона обрала двох гравців, з якими першочергово хоче продовжити контракти
Каталонський клуб хоче якнайдовше зберегти Рональда Араухо та Гаві у команді.
Продовження контрактів двох молодих виконавців – головна ціль керівництва клубу після закриття січневого трансферного вікна, інформує ESPN.
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Гаві й Араухо самі розуміють, що вже переросли нинішні контракти, які розрахові до літа 2023 року. Та перші перемовини між Барсою і представниками гравців виявили деякі розбіжності. Спільний знаменник хочуть знайти якомога швидше.
Цього сезону Рональд Араухо провів 26 поєдинків у всіх турнірах і забив тричі, в активі Гаві на два матчі більше, а ще два голи й три асисти.
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