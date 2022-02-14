Каталонский клуб хочет на как можно более длительный период сохранить Рональда Араухо и Гави в команде.

Продление контрактов двух молодых исполнителей – главная цель руководства клуба после закрытия январского трансферного окна, сообщает ESPN .

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Гави и Араухо сами понимают, что уже переросли нынешние контракты, которые будут рассчитаны до лета 2023 года. Первые переговоры между Барсой и представителями игроков выявили некоторые разногласия. Общий знаменатель хотят найти как можно скорее.

В этом сезоне Рональд Араухо провел 26 поединков во всех турнирах и забил трижды, в активе Гави на два матча больше, а еще два гола и три ассиста.

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