Набіль Фекір потрапив на радари Барселони, за підписання француза особисто вболіває президент "блаугранас" Жоан Лапорта, повідомляє Sport.es.

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Каталонці готові заплатити за 28-річного півзахисника 60 млн євро, проте у таборі Бетіса не готові відпускати Набіля дешевше, ніж за 80 млн. Чинний контракт футболіста з Бетісом розрахований до літа 2026-го.

У нинішньому сезоні Фекір провів 29 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та здійснив стільки ж асистів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 30 млн євро.

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