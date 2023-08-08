Несподівано для парижан бразилець озвучив бажання поїхати з Парижу вже цього літа. Неймар хотів би повернутися в Барселону, однак цей трансфер здається нереалістичним.

Неймар відчайдушно хоче повернутися в Барселону – бразилець здивував керівництво ПСЖ несподіваним рішенням

Як інформує Relevo, каталонці не розглядають можливість повернути бразильця. По-перше, фінансові труднощі Барселони не дозволяють їм проводити торги за Неймара. По-друге, нападник не входить в плани керівництва "блаугранас", яке сконцентровано на підписанні пріоритетних цілей.

Зазначається, що ПСЖ та особисто Луїс Енріке не будуть перешкоджати відходу Неймара. Втім, йому доведеться розглянути інші варіанти, окрім Барселони.

Бразилець приєднався до ПСЖ у 2017 році за 222 мільйони євро. За шість років він зіграв за парижан лише у 173 матчах, в яких забив 118 голів та оформив 77 асистів. Неймар не провів жодного повного сезону за ПСЖ через постійні травми.

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