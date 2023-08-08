Неожиданно для парижан бразилец озвучил желание уехать из Парижа уже этим летом. Неймар хотел бы вернуться в Барселону, однако этот трансфер кажется нереалистичным.

Неймар отчаянно хочет вернуться в Барселону – бразилец удивил руководство ПСЖ неожиданным решением

Как информирует Relevo, каталонцы не рассматривают возможность вернуть бразильца. Во-первых, финансовые трудности Барселоны не позволяют им проводить торги за Неймара. Во-вторых, нападающий не входит в планы руководства "блаугранас", которое сконцентрировано на подписании приоритетных целей.

Отмечается, что ПСЖ и лично Луис Энрике не будут препятствовать уходу Неймара. Впрочем, ему придется рассмотреть другие варианты, кроме Барселоны.

Бразилец присоединился к ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро. За шесть лет он сыграл за парижан только в 173 матчах, в которых забил 118 голов и оформил 77 ассистов. Неймар не провел ни одного полного сезона за ПСЖ из-за постоянных травм.

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