Викуп Жоау Феліша не входить у пріоритети каталонського клубу, інформує інсайдер El Chiringuito Хосе Альварес.

Барселона вирішила давню проблему – травма Гаві "допомогла"

Минулого літа Барселоні вдалося вмовити Атлетіко відпустити португальця у сезонну оренду на скромних умовах. Феліш доволі непогано вписався в команду Хаві – 3 голи та 3 асисти у 14 матчах. Втім, Атлетіко розраховує отримати 80 млн євро за повноцінний викуп нападника. Барселона ж може собі дозволити лише 20-30 млн або нову оренду.

Додамо, що команди є прямими конкурентами у боротьбі за титул чемпіона Іспанії. Барселона третя з 30 очками, випереджаючи Атлетіко на 2 пункти, але у мадридців є гра в запасі.

Торрес, ван Персі, Арбелоа та єдиний ірландець з чемпіонату України – хто із зірок минулого тренує в Юнацькій ЛЧ