Выкуп Жоау Фелиша не входит в приоритеты каталонского клуба, сообщает инсайдер El Chiringuito Хосе Альварес.

Барселона решила давнюю проблему – травма Гави "помогла"

Минувшим летом Барселоне удалось уговорить Атлетико отпустить португальца в сезонную аренду на скромных условиях. Фелиш довольно неплохо вписался в команду Хави – 3 гола и 3 ассиста в 14 матчах. Впрочем, Атлетико рассчитывает получить 80 млн евро за полноценный выкуп нападающего. Барселона же может себе позволить всего 20-30 млн или новую аренду.

Добавим, что команды являются прямыми конкурентами в борьбе за титул чемпиона Испании. Барселона третья с 30 очками, опережая Атлетико на 2 пункта, но у мадридцев есть игра в запасе.

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