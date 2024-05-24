Відомий коментатор Роберто Моралес, який нині захищає Україну в лавах Збройних сил, відверто розповів про своє ставлення до команд, які намагатимуться не вилетіти у нижчий дивізіон.

"Нікому не бажаю вильоту, адже мені на усіх пофіг. До команд ставлення суто споживацьке – дивлюся матч, і гра мені подобається чи ні. В усьому іншому я послуговуюся стародавнім іспанським прислів’ям – "не шукайте чистих в Содомі". Це точно про наш футбол.

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Хоча Оболонь викликає трохи симпатії, а от власник Миная – це одна з найбільш огидних постатей українського футболу, навіть враховуючи те, що це ще той тераріум.

Чи означає це, що вильоту закарпатців засмучусь найменше? Сам по собі Минай додає колориту, але той Пересоляк (президент Миная, – прим.) рідкісний чорт, хіба Поворознюк (президент Інгульця, – прим.) більш відбитий покидьок. Ось якраз повернення Інгульця не надихає. Хоча все минеться і ця єрєсь теж.

Думаю, у Металіста 1925 непоганий шанс не вилетіти напряму. Обігрувати конкурента і потім вже боротися за місце під сонцем. Думаю, Оболонь таки відіб'ється у стику. Може у стику Металіст 1925 і не вилетить, але це вже складне питання. А от Оболонь, думаю, залишиться", – сказав Моралес у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, о 15:30 відбудеться 7 матчів 30-го туру УПЛ. Оболонь, Верес, Минай та Металіст 1925 визначатимуть, хто з них напряму вилетить у нижчий дивізіон, а хто зіграє у перехідних матчах.

До слова, раніше в УПЛ вже вийшли Карпати та Інгулець – петровці в очній дуелі з "левами" завоювали золото Першої ліги.

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