Головний тренер Реала Карло Анчелотті відповів на питання журналістів перед останнім матчем сезоні у Ла Лізі. Гра проти Бетіса відбудеться завтра, 25 травня, на Сантьяго Бернабеу.

"Ми добре попрацювали цього тижня і хочемо добре завершити сезон. Завтра ми прощаємось із легендою нашого клубу (Тоні Кроосом – прим.) і хочемо насолодитися цим моментом.

Лунін дізнався свою долю на фінал Ліги чемпіонів – Анчелотті оголосив склад Реала на матч з Борусією Д

Це була фантастична кампанія, ми діяли дуже добре із самого початку. Ми дуже задоволені тим, як ми впоралися. Заслужене чемпіонство з великою кількістю очок. Для мене це була найлегша атмосфера в команді. Гравці дуже добре впоралися.

Як почувається Чуамені? Він не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів, а зосередиться на відновленні до Євро-2024", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид – Бетіс відбудеться завтра, початок гри о 22:00. Це буде остання репетиція для "вершкових" перед фіналом Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії, який пройде 1 червня.

Неверкузен-2002: двійник Гусіна, партнер Шеви пережив драму, дует кілерів зробив боляче Лобановському – де вони зараз?