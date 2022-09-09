"Ми не перестанемо сумувати через відхід Мессі, адже він – найкращий футболіст в історії.

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Однак тепер у Барселоні є багато інших гравців, яким судилося увійти в історію, але це не буде легко", – цитує Хаві Goal.

Нагадаємо, що аргентинець так і не зіграв під керівництвом свого одноклубника. Мессі довелося піти з Барселони влітку 2021 року, а Хаві очолив команду через три місця після від'їзду Лео в Париж.

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