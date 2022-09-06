Півзахисник Міралем П'яніч таки не буде грати за каталонців у сезоні 2022/23, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. 32-річний боснієць готується перейти у клуб Шарджа з ОАЕ і навіть не тренується з Барсою перед стартом в Лізі чемпіонів. Натомість Алонсо та Бельєрін сьогодні будуть офіційно презентовані у статусі гравців "блаугранас".

Барселона зможе достроково попрощатися з Лєвандовскі, зарплата щосезону буде різною – відомі деталі контракту поляка

"П'яніч вирішив піти, щоб отримати більше можливостей. Він був чудовим професіоналом, тому я думаю, що у нього були б шанси і тут. Втім, кожен обирає свій шлях", – Хаві прокоментував рішення хавбека.

Нагадаємо, П'яніч перейшов у Барселону з Ювентуса 2 роки тому в рамках обміну на Артура. Боснійця оцінили у 60 млн євро, але період на Камп Ноу вийшов провальним – 30 матчів, жодної результативної дії і вимушений сезон оренди в Бешикташі.

Реал не захистить корону, трійка відвертих фаворитів, Шахтар серед найслабших – шанси на перемогу в Лізі чемпіонів