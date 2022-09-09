"Мы не перестанем скучать из-за ухода Месси, ведь он – лучший футболист в истории.

"Это благословение": Хави описал роль Левандовски в Барселоне, отметив не только голы

Однако теперь в Барселоне много других игроков, которым суждено было войти в историю, но это не будет легко", – цитирует Хави Goal.

Напомним, что аргентинец так и не сыграл под руководством своего одноклубника. Месси пришлось уйти из Барселоны летом 2021 года, а Хави возглавил команду через три места после отъезда Лео в Париж.

Барселона презентует 2 новичков и выгонит еще одного игрока – 60-миллионный провал даже не тренируется перед ЛЧ