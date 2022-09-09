"Барселона не перестанет скучать из-за ухода Месси", – Хави
06:00 - Читати українською
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес высказался о значении Лионеля Месси для каталонского клуба.
"Мы не перестанем скучать из-за ухода Месси, ведь он – лучший футболист в истории.
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Однако теперь в Барселоне много других игроков, которым суждено было войти в историю, но это не будет легко", – цитирует Хави Goal.
Напомним, что аргентинец так и не сыграл под руководством своего одноклубника. Месси пришлось уйти из Барселоны летом 2021 года, а Хави возглавил команду через три места после отъезда Лео в Париж.
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