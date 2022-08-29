"Хороший матч, але не ідеальний. Розслаблятися не можна, але ми задоволені. Я усвідомлюю тиск. Люди радіють. Люди схвильовані. Є дуже великі очікування. Завдання дуже серйозне. Будуть складні ігри. Цей сезон – це виклик. Ми маємо робити маленькі кроки.

Барселона – Вальядолід – 4:0 – відео вишуканих голів Лєвандовскі та огляд матчу

Барселоні потрібно рухатися вперед. Перші 40 хвилин ми провели дуже добре. Другий тайм теж розпочали чудово. Це була зразкова гра, але завжди є куди зростати. В останні хвилини все може зійти нанівець. Потрібно більше використати стандартні положення. Ми увійшли до штрафного майданчика 200 разів... Захист також може стати кращим. Ми втрачаємо багато непотрібних м'ячів.

У грі Лєвандовскі відзначу голи, вміння вчасно відкритися для отримання м'яча, рух і те, як він прикриває м'яч. Він феноменальний гравець, приголомшливий, справжній лідер. Мати Роберта в команді – це благословення. Він приклад для наслідування, природжений лідер і справжній, скромний роботяга, що діє на користь команди. Лєвандовскі допомагає тренерському штабу, спілкується з молоддю і робить різницю на полі", – цитує Хаві Marca.

Барселона розгромила Вальядолід завдяки шедевральному дублю Лєвандовскі – у Дембеле два асисти, Кунде врятував від гола