Нападник Атлетіко Паранаенсе Вітор Роке не зможе допомогти Барселоні в другій половині сезоні 2023/24. Головний тренер Хаві залишиться без підсилення.

Влітку "блаугранас" виграли боротьбу за 18-річного бразильця, заплативши за нього 30 мільйонів євро плюс бонуси. Барселона залишила Вітора Роке в Атлетіко Паранаенсе до зими й вважалось, що він приєднається до каталонців в січні 2024 року.

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Згідно з інформацією RAC1, бразилець не переїде до Іспанії взимку. Фінансові труднощі Барселони не дозволяють забрати гравця, оскільки клуб не потягне наразі його зарплатню. Отже, Хаві доведеться почекати літа 2024 року, щоб посилитися ще одним нападником.

Вітор Роке в поточному сезоні за Атлетіко Паранаенсе забив 20 голів та віддав вісім результативних передач в 42 зустрічах.

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