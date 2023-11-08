Маріно Пушіч вже довів, що "гірники" не даремно наважилися на зміну тренера. Під його керівництвом Шахтар уже обіграв Динамо та навіть Барселону. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідаємо, чому каталонці не змогли достроково оформити вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Шахтар шокував Барселону в Лізі чемпіонів – Сікан копіює Беллінгема, вбивчі контри Пушіча, такого не було 15 років

За останні десять днів Барса провела три матчі, після яких віра у силу цієї команди похитнулася. Підопічні Хаві дозволили Джуду Беллінгему стати зіркою Ель Класіко, видряпали перемогу над Реалом Сосьєдад та, зрештою, програли Шахтарю. Тривожно стало ще в Сан-Себастьяні, але там усе своїм голом на 90+4 замаскував Араухо. "Критика буде завжди. Ми не грали добре в цій зустрічі, але взяли три очки", – філософствував головний тренер. Можливо, не варто було ігнорувати "дзвіночки"? Тоді б було більше шансів уникнути поразки в Гамбурзі.

Аморфність в атаці

Барселона так і не змогла відповісти на гол Данила Сікана. Ба більше, футболісти гостей взагалі лише одного разу пробили у площину воріт Дмитра Різника. Ми жодним чином не хочемо принижувати Шахтар, але це не лише його заслуга. Вже фірмовою рисою каталонців стає неспроможність робити різницю в атаці. Вони багато тримають м'яч, затискають опонентів, але завершальних ударів немає.

Можна говорити про несправедливість результату, киваючи на систему xG, згідно з якою більш логічною була б нічия. Проте модель не враховує ефективність, а з цим у Барси проблеми. Слід брати урок у Шахтаря, в якого чотири з дев'яти ударів були в площину. У першому таймі каталонці били тільки неточно. Це вже сьомий випадок у всіх турнірах, коли команда Хаві Ернандеса до перерви взагалі не била в площину.

Барселона вкрай марнотратно ставиться до своїх моментів. Більшість спроб – неточні та заздалегідь приречені. Каталонська команда посідає третє місце серед усіх учасників Ліги чемпіонів за кількістю ударів, яких у неї 68 після чотирьох турів. Водночас вона лише 22-га за часткою ударів у площину воріт, маючи 30,9%. У Ла Лізі, де середній рівень суперників трохи нижчий, справи не такі погані – 40,2%. Попереду лише Атлетіко (а хо ж іще?) та Райо Вальєкано.

Позитивний момент у тому, що Хаві все чудово розуміє. "Ми демонструємо низький рівень гри у володінні м'ячем і розвитку атак. Ми зіграли одну з найгірших ігор відтоді, як я приїхав сюди два роки тому. Ми переживаємо не найкращий момент у сезоні, потрібно це визнати", – сказав фахівець після програного матчу з Шахтарем.

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Криза лідерів

Однією з причин ситуації, описаної вище, стала неспроможність забивати гравців, які повинні це робити. Передусім йдеться про Роберта Лєвандовскі. На полі Фолькспаркштадіон поляк був примарою. Будь у розпорядженні тренера адекватна заміна, 35-річний форвард точно пішов би на лаву запасних ще до фінального свистка.

Проти Шахтаря Лєвандовскі став, можливо, найбільшим розчаруванням. Роберт лише 29 разів торкнувся до м'яча. Це найгірший показник серед усіх учасників зустрічі, які відіграли без замін. Один дотик на 3,1 хвилини простою! Така статистика нічого б не вартувала, якби форвард забив. Однак "суха" серія поляка досягнула вже шести матчів. Такого з Лєвандовскі не траплялося ще з часів виступів за дортмундську Борусію, де в нього був 10-матчевий період без голів.

Аналогічну кризу зараз переживає Жоау Феліш. Після блискучого початку кар'єри в Каталонії португалець став непомітним. У цьому можна знайти лише один плюс. За таких результатів Барселоні буде легше виторгувати в Атлетіко знижку на гравця. Хоча Хаві, беззаперечно, і далі волів бачити результативну дію в кожному матчі, як було за перші три потрапляння Феліша в основу Барселони.

Найгірше, що ми говоримо про пару найнебезпечніших гравців "синьо-гранатових". У нинішньому сезоні Лєвандовскі та Феліш мають на двох 9 голів та 8 асистів. Найближчим до цього дуету є Ферран Торрес, який за минулий місяць також забив лише один гол (у першому матчі з Шахтарем).

Хаві та єврокубки

Головний тренер Барселони ніяк не може підібрати ключі до Ліги чемпіонів. Звучить дивно, адже як гравець Хаві чотири рази вигравав цей турнір. Втім, на посаді тренера за дві спроби навіть не зміг вивести команду в плей-офф. Цьогоріч ця серія має перерватися. Наскільки це важливо для фахівця, говорять його слова ще перед матчем із Шахтарем. Він дуже хотів забронювати одне з двох перших місць вже у Гамбурзі.

Цікаво, що і в Лізі Європи, куди Барселона двічі вилітала, справи не набагато кращі. Каталонці так і не дісталися до фіналу другого за рангом клубного турніру континенту. Загалом, статистика Хаві в єврокубках – це саме те, що повинно його тривожити. Під його керівництвом Барселона зіграла 20 міжнародних матчів – здобула сім перемог, стільки ж разів програла і ще шість поєдинків завершилися внічию. Це вже схоже на тенденцію...

Навіть те, що цього року кваліфай вже нікуди не втече, наставник каталонців не вважає достатньо переконливим аргументом. "Вихід у плей-офф залежить від нас. У наступній зустрічі ми приймаємо на своєму полі Порту – ми зобов'язані гарантувати собі 1/8 фіналу математично! Не так давно ми демонстрували дуже хороший футбол, тому зараз, як мені здається, у нас є психологічна проблема. Не фізична і не ігрова. Ми "заблоковані" ментально", – резюмував Хаві.

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