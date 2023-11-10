Нападающий Атлетико Паранаэнсе Витор Роке не сможет помочь Барселоне во второй половине сезона 2023/24. Главный тренер Хави останется без усиления.

Летом "блаугранас" выиграли борьбу за 18-летнего бразильца, заплатив за него 30 миллионов евро плюс бонусы. Барселона покинула Витора Роке в Атлетико Паранаэнсе до зимы и считалось, что он присоединится к каталонцам в январе 2024 года.

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Согласно информации RAC1, бразилец не переедет в Испанию зимой Финансовые трудности Барселоны не позволяют забрать игрока, поскольку клуб не потянет его зарплату. Итак, Хави придется подождать летом 2024 года, чтобы усилиться еще одним нападающим.

Витор Роке в текущем сезоне за Атлетико Паранаэнсе забил 20 голов и отдал восемь результативных передач в 42 встречах.

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