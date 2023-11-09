Серія невдалих результатів призвела до непорозумінь у роздягальні Барселони. Останньою краплею стала невдача в Лізі чемпіонів проти Шахтаря.

Щонайменше 4 гравців "кулес" мають питання до Хаві Ернандеса, стверджує El Nacional.

Гюндоган знищив гравців Барси за реакцію на поразку Реалу – команда Циганкова і Довбика стала мірилом ганьби

Частина команди невдоволена, що тренер надто поверхово готується до матчів і не розбирає суперників. Також є питання до бойового духу. Хаві у спробах стабілізувати атмосферу в роздягальні довів підопічних до певної "аморфності". Це відразу кинулося у вічі новачку Ілкаю Гюндогану, який не звик розслаблятися під керівництвом Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.

Наразі Хаві зберігає повну підтримку керівництва Барси, маючи чинний контракт до 2025 року. Втім, поразки від Реала і Шахтаря, вимучена перемога над Сосьєдадом стали тривожним дзвіночком у каталонському клубі.

Шахтар оголив найбільші проблеми Барселони – три великі дилеми для Хаві, які потрібно вирішувати