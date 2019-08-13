Барселона не хоче відпускати Коутінью в оренду до Баварії – у каталонців свої плани щодо гравця

Перехід бразильського хавбека у Німеччину виглядає малоймовірним.

Барселона не розглядає варіант з орендою Коутінью в Баварію, інформує Mundo Deportivo.

Барселона запропонувала ПСЖ Коутінью і 60-80 млн євро за Неймара

Каталонці розраховують, що їм все ж вдасться використати бразильця у переговорах з ПСЖ щодо Неймара, тому не хочуть відпускати півзахисника у Мюнхен. Крім того, сам Коутінью не надто зацікавлений у співпраці з Баварією, його переїзд у Бундеслігу цього літа виглядає малоймовірно.

Барселона провела зустріч з відомим іспанським юристом – саме він оформляв трансфер Неймара у ПСЖ 2 роки тому

В сезоні 2018/19 хавбек "блаугранас" відіграв 54 матчі в усіх турнірах, забив 11 голів та віддав 5 асистів.