toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Барселона не хоче відпускати Коутінью в оренду до Баварії – у каталонців свої плани щодо гравця

10:48 288 Читать на русском
Барселона не хоче відпускати Коутінью в оренду до Баварії – у каталонців свої плани щодо гравця
Філіппе Коутінью / Reuters

Перехід бразильського хавбека у Німеччину виглядає малоймовірним.

Барселона не розглядає варіант з орендою Коутінью в Баварію, інформує Mundo Deportivo.

Барселона запропонувала ПСЖ Коутінью і 60-80 млн євро за Неймара

Каталонці розраховують, що їм все ж вдасться використати бразильця у переговорах з ПСЖ щодо Неймара, тому не хочуть відпускати півзахисника у Мюнхен. Крім того, сам Коутінью не надто зацікавлений у співпраці з Баварією, його переїзд у Бундеслігу цього літа виглядає малоймовірно.

Барселона провела зустріч з відомим іспанським юристом – саме він оформляв трансфер Неймара у ПСЖ 2 роки тому

В сезоні 2018/19 хавбек "блаугранас" відіграв 54 матчі в усіх турнірах, забив 11 голів та віддав 5 асистів.

blog_ava
Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
08:00
8499
Теги
Іспанія Баварія Баварія Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Трансфери Барселони Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Неймар Неймар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
11
хв
Динамо
20:30
Брюгге
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук