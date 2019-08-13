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Барселона не хочет отпускать Коутиньо в аренду в Баварию – у каталонцев свои планы на игрока

10:48 102 Читати українською
Барселона не хочет отпускать Коутиньо в аренду в Баварию – у каталонцев свои планы на игрока
Филиппе Коутиньо / Reuters

Переход бразильского хавбека в Германию выглядит маловероятным.

Барселона не рассматривает вариант с арендой Коутиньо в Баварию, информирует Mundo Deportivo.

Барселона предложила ПСЖ Коутиньо и 60-80 млн евро за Неймара

Каталонцы рассчитывают, что им все же удастся использовать бразильца в переговорах с ПСЖ по Неймару, поэтому не хотят отпускать полузащитника в Мюнхен. Кроме того, сам Коутиньо не слишком заинтересован в сотрудничестве с Баварией, его переезд в Бундеслигу этим летом выглядит маловероятным.

Барселона провела встречу с известным испанским юристом – именно он оформлял трансфер Неймара в ПСЖ 2 года назад

В сезоне 2018/19 хавбек "блаугранас" сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.

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Бавария Бавария Испания Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Трансферы Барселоны Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Неймар Неймар
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