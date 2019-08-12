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Барселона провела зустріч з відомим іспанським юристом – саме він оформляв трансфер Неймара у ПСЖ два роки тому

15:38 6 Читать на русском
Барселона провела зустріч з відомим іспанським юристом – саме він оформляв трансфер Неймара у ПСЖ два роки тому
Неймар / PSN

Повернення зіркового бразильця на Камп Ноу виглядає все імовірнішим.

Відомий іспанський юрист Креспо сьогодні відвідав офіс Барселони, інформує Sport.es.

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Він є спеціалістом зі спортивного права і часто співпрацює з футбольними клубами під час трансферних переговорів. Саме Креспо оформляв рекордний перехід Неймара в ПСЖ влітку 2017 року. Його відвідини офісу каталонців породили нову хвилю чуток щодо переговорів між каталонцями та парижанами. При цьому сам юрист відмовився називати журналістам ціль свого візиту.

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Нагадаємо, Неймар пропустив всю міжсезонну підготовку і перший матч ПСЖ в Лізі 1 проти Німа.

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