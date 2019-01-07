Барселона не дає грати Денісу Суаресу, щоб не платити бонуси Манчестер Сіті

Хавбек Барселони Деніс Суарес близький до того, щоб покинути каталонський клуб.

Півзахисник Барселони Деніс Суарес не опинився в заявці команди у вчорашньому поєдинку Прімери проти Хетафе через бажання каталонців зекономити, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, Барселона повинна перерахувати Манчестер Сіті, у якого і був куплений Суарес влітку 2013 року, 600 тисяч євро за кожні 10 матчів іспанця в складі "синьо-гранатових".

Зараз в активі Суареса 69 ігор за каталонців у всіх турнірах і будь-який наступний поєдинок хавбека змусить його нинішній клуб заплатити чергові 600 тисяч євро в скарбничку манкуніанців. Барселона не має наміру нести зайві витрати через гравця, відхід якого дуже близький.

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Раніше повідомлялося, що в послугах 25-річного іспанського футболіста зацікавлені відразу кілька клубів, серед яких італійські Мілан і Рома, проте в гонці за гравця, судячи з усього, вийшов переможцем Арсенал. Переконати виконавця перебратися в Лондон зумів Унаї Емері, який раніше працював із Суаресом в іспанській Севільї.

Деніс Суарес провів у всіх турнірах нинішнього сезону за Барселону 6 матчів, в яких забив 2 голи.