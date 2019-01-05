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Деніс Суарес може перейти в Арсенал

11:18 0 Читать на русском
Деніс Суарес може перейти в Арсенал
Деніс Суарес / ФК Барселона

Хавбек Барселони Деніс Суарес взимку може змінити чемпіонат.

У послугах 24-річного хавбека зацікавлений лондонський Арсенал, повідомляє Sky Sport Italia. Сам футболіст також прагне покинути каталонський гранд, адже не отримує достатньої кількості ігрової практики.

Челсі націлився на Деніса Суареса

Зауважимо, що Суарес вже працював з наставником "канонірів" Унаєм Емері у Севільї. У цьому сезоні на рахунку Деніса Суареса 6 матчів за Барселону у всіх турнірах, у яких хавбек зміг двічі відзначитись голами.

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