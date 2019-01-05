Деніс Суарес може перейти в Арсенал

Хавбек Барселони Деніс Суарес взимку може змінити чемпіонат.

У послугах 24-річного хавбека зацікавлений лондонський Арсенал, повідомляє Sky Sport Italia. Сам футболіст також прагне покинути каталонський гранд, адже не отримує достатньої кількості ігрової практики.

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Зауважимо, що Суарес вже працював з наставником "канонірів" Унаєм Емері у Севільї. У цьому сезоні на рахунку Деніса Суареса 6 матчів за Барселону у всіх турнірах, у яких хавбек зміг двічі відзначитись голами.

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