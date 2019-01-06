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Барселона – фаворит у боротьбі за де Йонга

7 січня 10:00 0 Читать на русском
Барселона – фаворит у боротьбі за де Йонга
Френкі де Йонг

На хавбека Аякса Френкі де Йонга полюють багато грандів європейського футболу.

Проте фаворитом у боротьбі за 21-річного таланта є каталонська Барселона, повідомляє видання Mundo Deportivo. "Блаугранас" заплатить Аяксу близько 75 мільйонів євро за півзахисника.

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Нагадаємо, окрім іспанського гранду на Френкі де Йонга претендували ПСЖ, Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія.

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До слова, де Йонг провів у цьому сезоні за Аякс 27 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу.

Теги
Іспанія Барселона Барселона Аякс Аякс Френкі де Йонг Френкі де Йонг Трансфери Барселони
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