toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Барселона не буде проводити чемпіонський парад у випадку перемоги в Кубку Іспанії

18 травня 20:36 368 Читать на русском
Барселона не буде проводити чемпіонський парад у випадку перемоги в Кубку Іспанії
Гравці Барселони / фото: ФК Барселона

Барселона досі не може оговтатись від болючого вильоту з Ліги чемпіонів.

 

Барселона може оформити золотий дубль, якщо виграє у фіналі Кубка Іспанії, але ні чемпіонський парад в місті, ні будь-які урочисті заходи на Камп Ноу не заплановані, передає AS.

Барселона підготувала особливу форму в каталонських кольорах – виклик Мадриду

За рішенням головного тренера Ернесто Вальверде, футболісти Барселони 26 травня відправляться у відпустку – на наступний день після фіналу.

Нагадаємо, вирішальний матч Копа дель Рей каталонська команда 25 травня зіграє з Валенсією в Севільї на стадіоні Беніто Вільямарін.

Барселона готує революцію після Ліверпуля: продаж 10-и гравців, два перші трансфери та несподівана петиція фанів

blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
4873
Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона - Валенсія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
30
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук