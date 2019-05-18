Барселона не буде проводити чемпіонський парад у випадку перемоги в Кубку Іспанії

Барселона досі не може оговтатись від болючого вильоту з Ліги чемпіонів.

Барселона може оформити золотий дубль, якщо виграє у фіналі Кубка Іспанії, але ні чемпіонський парад в місті, ні будь-які урочисті заходи на Камп Ноу не заплановані, передає AS.

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За рішенням головного тренера Ернесто Вальверде, футболісти Барселони 26 травня відправляться у відпустку – на наступний день після фіналу.

Нагадаємо, вирішальний матч Копа дель Рей каталонська команда 25 травня зіграє з Валенсією в Севільї на стадіоні Беніто Вільямарін.

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