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Барселона підготувала особливу форму в каталонських кольорах – виклик Мадриду

18 травня 14:32 1174 Читать на русском
Барселона підготувала особливу форму в каталонських кольорах – виклик Мадриду
Жерар Піке / EFE

У мережі з'явилися світлини четвертого комплекту форми іспанської Барселони на сезон 2019/20.

Новий комплект форми "блаугранас" від Nike виконаний у кольорах Саньєри, повідомляє Sport.es.

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Форма виконана в жовтих кольорах із червоними смугами – за аналогією із королівським прапором Арагону, який став основою каталонського прапору та стягів кількох інших регіонів Іспанії. Цей комплект екіпірування Барса використовуватиме за особливих нагод.

Зокрема, видання припускає, що каталонці вийдуть у ній на Ель Класіко проти "королівського" мадридського Реала.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Футбольна форма Референдум в Каталонії
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