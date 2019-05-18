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Барселона не будет проводить чемпионский парад в случае победы в Кубке Испании

18 мая 20:36 145 Читати українською
Барселона не будет проводить чемпионский парад в случае победы в Кубке Испании
Игроки Барселоны / фото: ФК Барселона

Барселона до сих пор не может оправиться от болезненного вылета из Лиги чемпионов от Ливерпуля.

 

Барселона может оформить золотой дубль, если выиграет в финале Кубка Испании, но ни чемпионский парад в городе, ни любые торжественные мероприятия на Камп Ноу не запланированы, передает AS.

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По решению главного тренера Эрнесто Вальверде, футболисты Барселоны 26 мая отправятся в отпуск – на следующий день после финала.

Напомним, решающий матч Копа дель Рей каталонская команда 25 мая сыграет с Валенсией в Севилье на стадионе Бенито Вильямарин.

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