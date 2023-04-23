После грандиозных расходов, превысивших полмиллиарда евро, боссы Челси планируют не менее серьезную чистку. Ряд игроков продолжат карьеру в других клубах.

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В частности, Н'Голо Канте и Пьер-Эмерик Обамеянг могут надеть футболку Барселоны (последний – уже во второй раз). У французского хавбека истекает контракт с клубом. Челси имеет возможность его продлить, однако ухода 32-летнего Канте исключать не стоит. Барса готова предложить ему контракт на 2 года, но для этого французу придется пойти на серьезное уменьшение зарплаты, сообщает Mirror.

Другой игрок, которого хочет видеть Хави – это Пьер-Эмерик Обамеянг. Парадокс, но именно из Барселоны габонец летом 2022-го перешел в Челси. Теперь наставник "блаугранас" снова хочет поработать с опытным нападающим, которому нет места в Челси. Хави ожидает получить ответ форварда к началу июня, а Барса планирует выложить за него не больше 10 миллионов евро.

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