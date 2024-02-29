Лише вісім команд досі продовжують боротьбу в Кубку Англії 2023/24. Відбулося жеребкування 1/4 фіналу.

Напередодні відбулися останні матчі п'ятого раунду Кубка Англії, а після них FA провела жеребкування, визначивши чвертьфінальні пари.

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Порівняно пощастило Челсі. Команда Михайла Мудрика, яка пройшла Лідс, далі зіграє зі ще одним лідером Чемпіоншипа – Лестером. Вулверхемптону також дістався суперник із другого дивізіону, "вовки" зіграють проти Ковентрі.

Інші дві пари заслуговують топ-вивіски. Передусім йдеться про дербі між Манчестер Юнайтед і Ліверпулем. Інший манчестерський гранд зіграє проти Ньюкасла. Базові дати для чвертьфіналів Кубка Англії – 16-17 березня.

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