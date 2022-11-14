Барселона може заробити 22 мільйони на рівному місці – літнього новачка хочуть забрати відразу 2 клуби АПЛ
Барселона має шанс покращити своє фінансове становище завдяки зимовим продажам.
Півзахисника каталонців Франка Кессьє готові підписати кілька клубів АПЛ, стверджує Sport.es.
Лапорта запевнив, що не думав про звільнення Хаві з Барселони
Колишній лідер Мілана лише минулого літа перебрався на Камп Ноу вільним агентом. Втім, поки івуарієць не відіграє важливої ролі у комані Хаві – всього 485 хвилн на полі і один гол. Якщо будуть хороші пропозиції, то Барса охоче розгляне варіант з продажем хавбека. Астон Вілла вже нібито виходила на "кулес" з 14 мільйонами євро, але Фулхем готовий дати ще більше – 22 мільйони.
Збірна Кот-д'Івуару не пробилася на чемпіонат світу, тому Кессьє матиме достатньо часу, щоб обдумати своє майбутнє і, можливо, підготуватися до нової зміни клубу.
Барселона перемогла Осасуну – Лєвандовскі отримав першу за 9 років червону, Піке завершив кар'єру скандальним вилученням