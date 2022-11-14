Півзахисника каталонців Франка Кессьє готові підписати кілька клубів АПЛ, стверджує Sport.es.

Лапорта запевнив, що не думав про звільнення Хаві з Барселони

Колишній лідер Мілана лише минулого літа перебрався на Камп Ноу вільним агентом. Втім, поки івуарієць не відіграє важливої ролі у комані Хаві – всього 485 хвилн на полі і один гол. Якщо будуть хороші пропозиції, то Барса охоче розгляне варіант з продажем хавбека. Астон Вілла вже нібито виходила на "кулес" з 14 мільйонами євро, але Фулхем готовий дати ще більше – 22 мільйони.

Збірна Кот-д'Івуару не пробилася на чемпіонат світу, тому Кессьє матиме достатньо часу, щоб обдумати своє майбутнє і, можливо, підготуватися до нової зміни клубу.

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