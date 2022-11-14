Полузащитника каталонцев Франка Кессье готовы подписать несколько клубов АПЛ, утверждает Sport.es.

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Бывший лидер Милана только прошлым летом перебрался на Камп Ноу свободным агентом. Впрочем, пока ивуариец не играет важной роли в команде Хави – всего 485 минут на поле и один гол. Если будут хорошие предложения, то Барса охотно рассмотрит вариант с продажей хавбека. Астон Вилла уже якобы выходила на "кулес" с 14 миллионами евро, но Фулхэм готов дать еще больше – 22 миллиона.

Сборная Кот-д'Ивуара не пробилась на чемпионат мира, поэтому у Кессье будет достаточно времени, чтобы обдумать свое будущее и, возможно, подготовиться к новой смене клуба.

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