Президент Барселони Жоан Лапорта розповів про свою довіру до наставника каталонців Хаві.

"Я ніколи не думав про звільнення Хаві, навіть на мить. Ми на 100% довіряємо Хаві як нашому менеджеру, ми пишаємося ним.

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Він знає клуб, розуміє цей момент, і також знає, що ми можемо багато чого покращити. Але він – людина для Барселони", – наводить слова Лапорти інсайдер Фабріціо Романо.

Додамо, що "блаугранас" вилетіли з Ліги чемпіонів, проте очолюють турнірну таблицю, випереджаючи Реал на 2 очки.

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