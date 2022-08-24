Барселона хоче підписати Тома Меньє, однак Борусія не готова відпускати гравця основи в останні дні трансферного вікна. Тому каталонці вирішили відразу презентувати Дортмунду заміну. Барса запропонувала обмін правими захисниками – Меньє на Деста, повідомляє Жерар Ромеро.

Дест розчарував Хаві, тому його навіть не заявили на сезон. У Меньє також не все гаразд у Борусії – преса повідомила про конфлікт з головним тренером. Щоправда, сам бельгієць спростував інформацію про бажання покинути Дортмунд і звинуватив ЗМІ в пропаганді.

Десту – 20. Він приєднався до Барселони два роки тому з Аякса. Меньє – 30. Він теж два роки тому прийшов у Борусію з ПСЖ, а перед тим пограв за Брюгге.