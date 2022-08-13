Головний тренер каталонців Хаві Ернандес визначився з обоймою гравців, яких планує задіяти у матчі проти Райо Вальєкано.

На зустріч першого туру Прімери заявлені 23 гравці "блаугранас". У списку присутні імена усіх літніх новачків (Лєвандовскі, Кессьє, Рафінья, Крістенсен), окрім Кунде, якого ще не встигли зареєструвати.

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Щоправда, у заявці немає кількох футболістів, які не входять у тренерські плани Хаві. Йдеться про Мартіна Брейтвейта, Самюеля Умтіті та Сержиньйо Деста. Останній, до слова, не хоче покидати Барсу і прагне вибороти собі місце у складі. Відсутність у списку американець розглядає як тиск тренерського штабу.

Нагадаємо, зустріч Барселона – Райо Вальєкано відбудеться вже сьогодні, 13 серпня, о 22:00. Минулий сезон "блаугранас" завершили на другій сходинці Ла Ліги.

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