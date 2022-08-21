Меньє після дивовижної поразки Борусії від Вердера нібито сказав: "Я хочу звідси забратися". Принаймні так написало видання Bild. Журналісти додали, що між бельгійцем і головним тренером серйозний конфлікт.

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Втім, футболіст особисто спростував цю інформацію. Тома в Instagram написав: "Пропаганда". Так чи інакше, Меньє має варіанти на трансферному ринку. Ним цікавляться Манчестер Юнайтед і Барселона.

Меньє перейшов у Борусію два роки тому з ПСЖ. Залізним гравцем стартового складу Дортмунда він не вважається. Провальний матч з Вердером Тома просидів у запасі – грав його конкурент Вольф.