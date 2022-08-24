Барселона хочет подписать Тома Менье, однако Боруссия не готова отпускать игрока основы в последние дни трансферного окна. Потому каталонцы решили сразу презентовать Дортмунду замену. Барса предложила обмен правыми защитниками – Менье на Деста, сообщает Жерар Ромеро.

Дест разочаровал Хави, потому его даже не заявили на сезон. У Менье также не все хорошо в Борусии – пресса сообщила о конфликте с главным тренером. Правда, сам бельгиец опроверг информацию о желании покинуть Дортмунд и обвинил СМИ в пропаганде.

Десту – 20. Он присоединился к Барселоне два года назад из Аякса. Менье – 30. Он тоже два года назад пришел в Борусию из ПСЖ, а перед тем поиграл за Брюгге.