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Барселона може підписати Філіпе Луїса безкоштовно

19:27 195 Читать на русском
Барселона може підписати Філіпе Луїса безкоштовно
Філіпе Луїс / фото із соцмереж

Захисник Атлетіко Філіпе Луїс під час літнього трансферного вікна може покинути команду.

Барселона відновила інтерес до захисника мадридського Атлетіко Філіпе Луїса, повідомляє Goal.com.

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Бразильський футболіст може перейти до складу каталонців безкоштовно – вже 30 червня його контракт зі столичним клубом закінчується.

Бажання оформити перехід 33-річного Луїса обумовлене високою завантаженістю основного лівого захисника Барселони Жорді Альби – в минулому сезоні він провів 54 поєдинки у всіх турнірах.

Філіпе Луїс в сезоні-2018/19 зіграв 32 матчі за Атлетіко, відзначившись двома забитими м'ячами і трьома асистами.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Філіпе Луїс Філіпе Луїс Атлетіко Атлетіко
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