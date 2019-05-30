Барселона може підписати Філіпе Луїса безкоштовно

Захисник Атлетіко Філіпе Луїс під час літнього трансферного вікна може покинути команду.

Барселона відновила інтерес до захисника мадридського Атлетіко Філіпе Луїса, повідомляє Goal.com.

Небачена революція Атлетіко: Грізманн, мінімум 5 зірок основи та екс-форвард Дніпра на вихід – гучні трансфери на вхід

Бразильський футболіст може перейти до складу каталонців безкоштовно – вже 30 червня його контракт зі столичним клубом закінчується.

Бажання оформити перехід 33-річного Луїса обумовлене високою завантаженістю основного лівого захисника Барселони Жорді Альби – в минулому сезоні він провів 54 поєдинки у всіх турнірах.

Філіпе Луїс в сезоні-2018/19 зіграв 32 матчі за Атлетіко, відзначившись двома забитими м'ячами і трьома асистами.

Крах Реала, диктатура Мессі, нереалізований шанс українців та фіаско проекту Ман Сіті – підсумки Ла Ліги 2018/19