toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ

Барселона может подписать Филипе Луиса бесплатно

19:31 50 Читати українською
Барселона может подписать Филипе Луиса бесплатно
Филипе Луис / фото из соцсетей

Защитник Атлетико Филипе Луис во время летнего трансферного окна может покинуть команду.

Барселона возобновила интерес к защитнику мадридского Атлетико Филипе Луису, сообщает Goal.com.

Небачена революція Атлетіко: Грізманн, мінімум 5 зірок основи та екс-форвард Дніпра на вихід – гучні трансфери на вхід

Бразильский футболист может перейти в состав каталонцев бесплатно – уже 30 июня его контракт со столичным клубом заканчивается.

Желание оформить переход 33-летнего Луиса обусловлено высокой загруженностью основного левого защитника Барселоны Жорди Альбы – в прошлом сезоне он провел 54 поединка во всех турнирах.

Филипе Луис в сезоне-2018/19 сыграл 32 матча за Атлетико, отметившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами.

Крах Реала, диктатура Мессі, нереалізований шанс українців та фіаско проекту Ман Сіті – підсумки Ла Ліги 2018/19

blog_ava
Челси – Арсенал: послематчевая пресс-конференция Маурицио Сарри
02:11
477
Теги
Испания Барселона Барселона Филипе Луис Филипе Луис Атлетико Атлетико
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Спаллетти официально уволен с поста наставника Интера
    Італія — 11:55154 Спаллетти официально уволен с поста наставника Интера
2
дн
:
23
час
:
37
мин
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук