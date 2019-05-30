Барселона может подписать Филипе Луиса бесплатно

Защитник Атлетико Филипе Луис во время летнего трансферного окна может покинуть команду.

Барселона возобновила интерес к защитнику мадридского Атлетико Филипе Луису, сообщает Goal.com.

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Бразильский футболист может перейти в состав каталонцев бесплатно – уже 30 июня его контракт со столичным клубом заканчивается.

Желание оформить переход 33-летнего Луиса обусловлено высокой загруженностью основного левого защитника Барселоны Жорди Альбы – в прошлом сезоне он провел 54 поединка во всех турнирах.

Филипе Луис в сезоне-2018/19 сыграл 32 матча за Атлетико, отметившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами.

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